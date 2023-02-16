Молдаванин убил соотечественника ножом возле Приозерска

Строитель из Молдовы признан виновным в убийстве соотечественника 16 октября 2022 года. Согласно материалам дела, конфликт между мужчинами произошел возле деревни Ольховка в Приозерском районе.
В вагончике-бытовке на стройплощадке коттеджного поселка 44-летний иностранец и его 39-летний земляк вместе выпивали алкоголь. Произошла ссора, старший ударил оппонента ножом.
Две ножевые раны оказались смертельными. Суд приговорил 44-летнего мужчину к 7 годам колонии строгого режима за убийство.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 23-летний отец подозревается в убийстве своего двухлетнего ребенка ранним утром 14 января в Киришах. На теле мальчика обнаружены...
14.01.2023 3615