Молдаванин убил соотечественника ножом возле Приозерска

Строитель из Молдовы признан виновным в убийстве соотечественника 16 октября 2022 года. Согласно материалам дела, конфликт между мужчинами произошел возле деревни Ольховка в Приозерском районе.

В вагончике-бытовке на стройплощадке коттеджного поселка 44-летний иностранец и его 39-летний земляк вместе выпивали алкоголь. Произошла ссора, старший ударил оппонента ножом.

Две ножевые раны оказались смертельными. Суд приговорил 44-летнего мужчину к 7 годам колонии строгого режима за убийство.