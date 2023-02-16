Власти Ленобласти к 2024 году намерены обустроить свыше 3 тысяч защитных сооружений для укрытия населения при ЧС, сообщил вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин.
Работа по восстановлению объектов до уровня убежищ уже началась. В общей сложности подобрано 3 330 таких помещений, которые позволят укрыть 3,8 млн человек. Убежища находятся на минимальном расстоянии от места жительства или места работы человека. Некоторые из них располагаются в подвалах жилых домов.
Ильин добавил, что сейчас убежища оборудуются в больницах, социальных учреждениях и домах культуры. На самих объектах и близлежащих к ним домах установят информационные таблички с указанием местоположения убежищ и укрытий.
В перспективе базовый уровень укрытий планируется повысить до уровня противорадиационных убежищ. Редакция ivbg.ru ранее публиковала адресный список защитных укрытий.