Трое бутлегеров задержаны в Петербурге: они изготавливали и продавали паленый алкоголь

Незаконное кустарное предприятие нашли в Невском районе города. Злоумышленники продавали отраву даже заведениям общепита.
Двое петербуржцев и мигрант задержаны за незаконное изготовление и распространение поддельного алкоголя.
Масштаб производства поражает — в общей сложности у бутлегеров изъяли большее 31 тысячи литров спиртосодержащей жидкости и огромное количество поддельных акцизных марок. Приготовление «паленки» осуществлялось в гараже в Невском районе города и еще в двух «филиалах» во Всеволожском районе Ленобласти.
Отрава разливалась в бутылки известных алкогольных брендов и продавалась как обычным гражданам, так и в бары и кафе.
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