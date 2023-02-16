Трое бутлегеров задержаны в Петербурге: они изготавливали и продавали паленый алкоголь

Незаконное кустарное предприятие нашли в Невском районе города. Злоумышленники продавали отраву даже заведениям общепита.

Двое петербуржцев и мигрант задержаны за незаконное изготовление и распространение поддельного алкоголя.

Масштаб производства поражает — в общей сложности у бутлегеров изъяли большее 31 тысячи литров спиртосодержащей жидкости и огромное количество поддельных акцизных марок. Приготовление «паленки» осуществлялось в гараже в Невском районе города и еще в двух «филиалах» во Всеволожском районе Ленобласти.

Отрава разливалась в бутылки известных алкогольных брендов и продавалась как обычным гражданам, так и в бары и кафе.