Следователя из Ленобласти представят к награде за помощь людям во время пожара

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде следователя из Ленобласти Валерию Кузину за проявленную бдительность при пожаре в жилом доме.

Ночью 31 января Валерия Кузина почувствовала запах гари и сразу позвонила в службу спасения. Пока пожарные ехали, она поднялась на верхние этажи своего дома и предупредила соседей о пожаре. Она также рассказала сотрудникам МЧС, что в квартире могут быть дети.

«В результате грамотных действий следователя удалось не допустить человеческих жертв и ликвидировать пожар», — отметили в следственном комитете.

Выяснилось, что вспыхнула квартира на первом этаже из-за неосторожного обращения мужчины с огнем.