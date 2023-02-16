Следователя из Ленобласти представят к награде за помощь людям во время пожара

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде следователя из Ленобласти Валерию Кузину за проявленную бдительность при пожаре в жилом доме.
Ночью 31 января Валерия Кузина почувствовала запах гари и сразу позвонила в службу спасения. Пока пожарные ехали, она поднялась на верхние этажи своего дома и предупредила соседей о пожаре. Она также рассказала сотрудникам МЧС, что в квартире могут быть дети.
«В результате грамотных действий следователя удалось не допустить человеческих жертв и ликвидировать пожар», — отметили в следственном комитете.
Выяснилось, что вспыхнула квартира на первом этаже из-за неосторожного обращения мужчины с огнем.
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