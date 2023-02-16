На реставрацию консерватории Римского-Корсакова в Петербурге выделят деньги из бюджета

Объект включили в федеральный перечень.

Реконструкцию консерватории Римского-Корсакова в Петербурге завершат на федеральные деньги.

Работы по восстановлению архитектурного памятника в Северной столице растянулись почти на восемь лет. Распоряжение о включении объекта в федеральный перечень подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщают «Невские Новости».

Кроме консерватории, в список объектов также вошли новые корпуса Третьяковской галереи в Москве, Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, Научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове и Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации в Сочи, а также автомобильные дороги.

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