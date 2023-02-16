Во Всеволожском районе к 2025 году построят новый съезд с КАД

Новый съезд с кольцевой автодороги (КАД) появится к 2025 году в районе аэропорта «Ржевка» во Всеволожском районе Ленобласти
Новая дорога будет пролегать до пересечения Колтушского и Южного шоссе. Она разгрузить Колтушское шоссе и Дорогу жизни, сообщили в администрация Всеволожского района.
Осенью 2023 года будет принято соответствующее решение об изменении проекта планировки территории Всеволожска.
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