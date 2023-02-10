Собачников хотят обязать использовать бумажные пакеты для отходов питомцев

Российское экологическое общество составило документ, в котором предлагается обязать владельцев собак использовать для уборки за питомцами во время прогулок бумажные пакеты.

За последние три года в России на 21% увеличилось число собак – насчитывается 22,6 миллиона особей. За год они производят 4 миллиона тонн отходов. А тем временем, далеко не все хозяева следят за своими питомцами во время прогулки, а те, что следят, в основном пользуются полиэтиленовыми пакетами. Мешки из этого материала вредят экологии, напоминают в РЭО.

В связи с этим экологи предложили пользоваться бумажными пакетами, поскольку их можно будет впоследствии переработать в компост. Санкции за несоблюдение закона пока не разработаны.