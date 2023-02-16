Безопасность населения Ленобласти на повестке дня

Управляющие компании призывают к ответственности.

Вопрос о приостановке действия лицензий Управляющих компаний, которые не обеспечивают создание укрытий для населения, обсуждался сегодня в Правительстве Ленинградской области.

Вице-губернатор по безопасности региона Михаил Ильин поручил Комитету государственного жилищного надзора напомнить всем организациям, обслуживающим общее имущество в МКД об обязанности ответственно относиться к обеспечению защищенности жителей.

Также вице-губернатор указал на необходимость проконтролировать принятие соответствующих решений и исключить любые попытки взимания дополнительной платы с населения после принятия решений о внесении объектов в реестр укрытий.

Ранее стало известно, что Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных слов.