Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных слов

Госдума приняла закон, который защищает русский язык от чрезмерного использования заимствований из иностранных языков. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно новому закону, в России появятся нормативные словари грамматики и справочники с нормами современного русского литературного языка. Кроме того, проекты нормативных актов теперь будут в обязательном порядке проходить лингвистическую экспертизу на соответствие нормам русского языка.

Также запрещается использование слов и выражений, не соответствующих нормам русского языка (в том числе нецензурной лексики), за исключением иностранных слов, не имеющих аналогов в русском и перечень которых содержится в нормативных словарях, говорится в тексте законопроекта.

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Согласно инициативе, нормы должны соблюдаться во взаимоотношениях органов власти всех уровней, а также в переписке организаций всех форм собственности с гражданами России и иностранцами.