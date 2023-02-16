Рост курса биткоина продолжается

Показатели криптовалюты перешагнули отметку в 25 тысяч долларов.

16 февраля стоимость биткоина первый раз с июня 2022 года перешагнула отметку в 25 тысяч долларов, таким образом, увеличившись более чем на 10%. Это исходит из данных торгов. Сообщает «РИА Новости».

На бирже Binance имеется информация, что, по состоянию на 19:05 по московскому времени, биткоин поднимался на 10,56% за сутки — до 25 200 долларов. Между тем, данные портала CoinMarketCap гласят, что стоимость биткоина возросла на 10,12% — в среднем до 25 106 долларов.

Отмечается, что криптовалюта растет в цене третий день подряд.

Ранее стало известно, что майнеры распродают свои видеокарты на Avito на фоне падения биткоина.