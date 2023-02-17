2022-й. Каким он был — 22-й год жизни «Транснефть-Балтика»

За энергоемкими технологичными станциями и миллиардами тонн транспортируемого по миру топлива стоят усилия большой команды – стоят люди, чей труд связан с энергетической безопасностью большой страны. За 22 года работы «Транснефть – Балтика» доказала свою приверженность стратегическим интересам государства, ежедневно выполняя комплекс мероприятий по поддержанию функционирования магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов Северо-Запада России.

В ушедшем 2022 году, непростого для всех, компания предпринимала все необходимые для бесперебойной и безопасной работы предприятия действия. На фоне вызовов в области импортозамещения и энергоэффективности были найдены новые возможности, созданы резервы, а главное – сохранены слаженные трудовые коллективы на объектах компании в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях. А это, немного-немало, около 6 500 сотрудников. Итогов достаточно. Об основных – далее в материале.

Берегите энергию.

Проблематику эффективности использования энергии на российских предприятиях любят обсуждать в СМИ. Без её разрешения каждый шаг навстречу росту ВВП становится чуточку короче. И здесь «Транснефть – Балтика» не стоит на месте. В 2022 в рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности было сэкономлено почти 500 тонн условного топлива, а в переводе в рубли – свыше 17 млн рублей.

Как смогли? Ну, во-первых, за счет эффективного использования электроэнергии. 3,3 млн кВт*ч, или 14,6 млн рублей. Достигается это, во многом, через оптимизацию процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов с помощью своевременной замены роторов магистральных насосных агрегатов в соответствии с плановыми объёмами перекачки.

Во-вторых, модернизованы отопительные системы – установлено оборудование, обеспечивающее автоматическое регулирование температурных режимов индивидуальных тепловых пунктов. Помимо этого, отремонтированы теплосети с применением новых теплоизоляционных материалов с низким коэффициентом теплопроводности, что способствует значительному уменьшению как расходов на отопление, так и выбросов в атмосферу. Так, например, проведена замена участков тепловых сетей на станциях «Андреаполь», «Великие Луки» и «Красный Бор». Новые используемые трубы и оборудование в пенополиуретановой изоляции позволили сократить потребление котельно-печного топлива.

В-третьих, с помощью систем ГЛОНАСС/GPS, установленных на всем автотранспорте компании, обеспечен контроль за передвижением машин и спецтехники и мониторинг расхода топлива. По итогам года — экономия топлива более чем на 1 млн рублей.

«Энергосбережение, обеспечение энергоэффективности давно стало нормой и признаком современного предприятия. Мы достигаем высоких показателей благодаря оптимизации процесса транспортировки нефти, перехода на современное энергоэффективное оборудование с повышенным КПД. Так, сейчас мы внедряем у себя новые электродвигатели, произведенные дочерним предприятием «Транснефти» — «Русскими электрическими двигателями», которые обладают повышенным коэффициентом полезного действия. Внедряются и «сухие» трансформаторы также с более высоким КПД», — отметил главный энергетик предприятия Эрик Табаров.

Фактор экологии. Пять тысяч проб ежемесячно.

Как без охраны окружающей среды при осуществлении производственной деятельности? Приоритет ясен и понятен. Как, спросите, мониторят обстановку? За 2022 год «Транснефть – Балтика» на объектах общества в 5 регионах присутствия проведено свыше 60 000 анализов проб воды, почвы и воздуха. Это, в среднем, по 5 000 анализов ежемесячно!

На это у компании четыре эколого-аналитические лаборатории, расположенные непосредственно на ЛПДС «Кириши», ЛПДС «Ярославль», нефтебазе «Усть-Луга» и в Новгородском районном нефтепроводном управлении. Там есть всё необходимое для отбора проб и проведения анализов. Кстати, 20 процентов эко-исследований выполнена силами сторонних лабораторий. Остальные — в собственных лабораториях. Налицо и независимость результатов, и внутренняя оптимизация.

«Мы хорошо понимаем ответственность нашего предприятия в деле сохранения природы. В «Транснефть – Балтике» любой, от представителей рабочих специальностей до инженерно-технических работников, осознает важность защиты окружающей среды. Это проявляется не только в производственной культуре. Сотрудники в личное время активно участвуют в акциях помощи животным, сбору макулатуры и очистке водоемов», — рассказала начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования ООО «Транснефть – Балтика» Елена Сюткина.

Исследования показывают соответствие нормативам состояние не только атмосферного воздуха, но и сточных, природных, подземных и питьевых вод на производственных объектах и рядом с ними. Работа ведется. Так, осенью 2022 года в рамках реконструкции нефтеперекачивающей станции «Палкино» в Ярославской области предприятием введена в эксплуатацию новая станция биологической очистки сточных вод. Производительность новой станции — 15 куб. м. хозяйственно-бытовых сточных вод в сутки.

Также реализуются мероприятия по восполнению биоресурсов. В прошлом году по инициативе компании обеспечен выпуск молоди сига, атлантического лосося и стерляди в Ладожское озеро, реку Неву и Угличское водохранилище.

Без капремонта не обойтись.

На таких больших предприятиях, где всё связано с техникой, которая должна без сбоев и остановок работать под серьезной нагрузкой, очень важен своевременный ремонт и реконструкция. Это напрямую влияет на надежность и безопасность функционирования нефтетранспортной инфраструктуры. Не обсуждается.

ООО «Транснефть – Балтика» в 2022 году в результате технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта ввело в эксплуатацию 45 объектов. Работы были разной сложности.

В частности, завершена реконструкция резервуара объемом 10 тыс. куб. метров на головной перекачивающей станции «Кириши» в Ленинградской области. Кстати, именно там хранится авиационное топливо, поставляемое в петербургский аэропорт Пулково. Аналогичные мероприятия произведены на нефтяном резервуаре на ЛПДС «Ярославль» в Ярославской области. В работах применены материалы и конструкции отечественного производства.

Произведен ввод в эксплуатацию новых мощностей на линейной части. Так, введено в эксплуатацию после реконструкции 34,5 км нефтепроводов и 15,8 км нефтепродуктопроводов. А на высоковольтной линии ВЛ-10кВ магистрального нефтепродуктопровода Ярославль – Приморск 2 в целях обеспечения надежности электроснабжения выполнено полное техническое перевооружение.

Особое значение. Трубопроводы.

Цель всех стараний коллектива – это стабильная транспортировка нефти и нефтепродуктов. И здесь целостность каждого миллиметра трубы влияет на надежность всей многокилометровой махины. В прошлом году, как и годами ранее, компания осуществила ряд работ по диагностике магистральных трубопроводов. Всего обследовано без малого 5 тысяч километров нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

В течение года диагностика проводилась по разным частям разветвленной сети «стальных сосудов». В этом плане компания тоже не стоит на месте. Вместе со своими партнерами из АО «Транснефть – Диаскан» (и здесь снова отметим аспект импортозамещения) она использовала отечественное оборудование, разработанное специально для этих целей — внутритрубные инспекционные приборы (ВИП). С их помощью были проинспектированы километры трубопроводов диаметром от 273 до 1020 мм.

Здесь каждая трещинка на счету. Диагностика с помощью ВИП позволяет получить точные данные о техническом состоянии линейной части магистральных трубопроводов, а также выявить различные типы дефектов – риски, продольные и поперечные трещины, дефекты сварных швов, дефекты изоляции. Если что-то в результате обнаружено, то проводятся регламентные работы.

По итогам внимательной оценки технического состояния трубопроводов получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, срок их безопасной эксплуатации продлен на 5 лет. На остальных обследованных участках проведены работы по актуализации сведений о техническом состоянии.

О благотворительности.

В современном мире важно на фоне больших дел находить время для благотворительности. И здесь «Транснефть – Балтика» не исключение. В регионах присутствия предприятия в 2022 году выделялись средства на разные благотворительные цели. Общий объем составил более 45 млн рублей.

Так, на организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, была оказана помощь муниципальным образованиям Новгородской и Тверской областей, адресную поддержку получили ветераны Псковской области. Активное участие в подготовке к празднованию Дня Победы принимали волонтеры предприятия. При содействии работников ООО «Транснефть – Балтика» выполнено благоустройство воинских памятников и захоронений.

Оказывалась помощь в проведении спортивных мероприятий. При поддержке компании в Ленинградской области состоялось первенство Северо-Западного Федерального округа РФ по боксу среди юниоров и юниорок.

В 6 школах обновлена материально-техническая база. Завершен капитальный ремонт в Детском доме-интернате имени Ушинского в Новгородской области, а также приобретено оборудование для пищеблока учреждения.

«В рамках благотворительной деятельности мы оказываем содействие в ремонтах школ, больниц, других важных социальных объектов, в сохранении культурного наследия. Развито у нас и волонтерское движение. Сотрудники участвуют в нем искренне, по велению души. Помогают беженцам, подопечным социальных центров, работают с молодежью», — сказал заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Транснефть – Балтика» Александр Коновалов.

Помимо этого, в ушедшем году компанией были закончены работы по монтажу интерактивного оборудования для экспозиции Музея Краснознаменной Ладожской флотилии и Северо-Западного речного пароходства, функционирующей на базе школы Рахьинского центра образования в деревне Ваганово Всеволожского района Ленинградской области.

Ну и как не упомянуть о «Елке желаний», в рамках которой в регионах присутствия компании были исполнены новогодние мечты детишек.

О самом важном. Коллектив.

На предприятии с особо опасными производственными объектами вопросы промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, естественно, в приоритете. Результат — на объектах «Транснефть – Балтики» за 2022 год ни одной аварии или инцидента, пожара или несчастного случая. Но для этого сделано немало.

В целях поддержания в постоянной готовности сил и средств для устранения ЧП в прошлом году проведено аж 1251 учебно-тренировочное занятие. Обучению сотрудников действиям по оперативному реагированию на нештатные ситуации, спасению жизней и сохранению здоровья персонала уделено максимальное внимание.

Объекты-то все связаны с рисками. Поэтому пожарной безопасности отведена особая роль. За год прошли 12 пожарно-тактических учений с привлечением сил и средств местных пожарно-спасательных гарнизонов, а также 270 учебно-тренировочных занятий, в которых были задействованы работники предприятия и договорных подразделений пожарной охраны МЧС.

Большое внимание, традиционно, уделяется защите здоровья сотрудников. Регулярные медицинские осмотры и вакцинации, оценка условий труда и приобретение спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты. В общей сложности на улучшение условий труда работников за год предприятие направило 315 млн рублей.

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Это части большой работы большой компании. И каждая часть важна. Так и должно работать предприятие, ставящее перед собой самые серьезные задачи. И решает их команда. Команда одного из региональных предприятий ПАО «Транснефть», которое в августе 2023 года отпразднует свой 30-летний юбилей. Команда, чьи действия непосредственно связаны с энергетической безопасностью страны.