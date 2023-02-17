В Ленобласти за последние сутки выявили 279 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 279 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 17 февраля.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Бор (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), Хревицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+2), Новая Ладога (+3).
- Всеволожский район: Всеволожск (+34), Кудрово (+17), Янино-1 (+7), Разметелево (+1), пос. Щеглово (+5), Сертолово (+5), Осельки (+1), Кузьмоловский (+9), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+8), Старая (+15), Романовка (+2), Бугры (+1), Мертуть (+1), Павлово (+1), п. Углово (+1), Аро (+2), Кальтино (+1), Алюмино (+1), Орово (+1), Канисты (+2).
- Выборгский район: Выборг (+15), Первомайское (+1), Рощино (+1), Советский (+9), Светогорск (+4), Поляны (+1), Приморск (+1), Каменногорск (+1), Приветнинское (+1), Ильичёво (+1), Лесогорский (+1), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+13), Тайцы (+1), Войсковицы (+3), Терволово (+1), Новый Свет (+2), Карташевская (+1), Парицы (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1).
- Киришский район: Кириши (+5), Будогощь (+1).
- Кировский район: Шлиссельбург (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Мехбаза (+1).
- Ломоносовский район: ТСН » Южные Высоты» (+1), Иннолово (+1), Куттузи (+2), Виллози (+1), Лебяжье (+2), Ретселя (+1).
- Лужский район: Луга (+6), Дзержинского (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+3), Вознесенье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Кузнечное (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+3).
- Тихвинский район: Тихвин (+40), Бор (+1), Ганьково (+1), Сарка (+1), Ерёмина Гора (+1).
- Тосненский район: Тосно (+8), Ульяновка (+1), Федоровское (+1), Форносово (+2).
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16.02.2023 129