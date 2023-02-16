202 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 202 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 16 февраля.

Бокситогорский район: Пикалёво (+1), Бор (+1), Борки (+1).

Волосовский район: Кикерино (+1), п. Сельцо (+1), п. Курск (+1).

Волховский район: Новая Ладога (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+22), Кудрово (+1), Янино-1 (+7), Проба (+1), Разметелево (+1), пос. Щеглово (+3), Сертолово (+17), Кузьмоловский (+4) , Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+11), Токсово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), д. Мяглово (+1), Рахья (+3), массив Рахья (+1), Карьер-Мяглово (+1), Кальтино (+1), Озерки (+1).

Выборгский район: Выборг (+12), Первомайское (+1), Рощино (+1), Каменногорск (+2), Семиозерье (+1), Пруды (+1), Лесогорский (+1), Сопки (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+2), Войсковицы (+2), Сиверский (+1), Малое Верево (+1), Тяглино (+2), Вайялово (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Малый Луцк (+1), Керстово (+1), Велькота (+1).

Киришский район: Кириши (+10).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Свирьстрой (+1).

Ломоносовский район: Новогорелово (+2), Лаголово (+3) , Лебяжье (+2), Санино (+1).

Лужский район: Луга (+3), Оредеж (+2).

Приозерский район: Кузнечное (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+2).

Тихвинский район: Тихвин (+38), Бор (+1), Кайвакса (+1), Горка (+4), Коськово (+1).

Тосненский район: Тосно (+4) , Никольское (+1), г. Любань (+2) .