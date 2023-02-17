Китайские болельщики решили поздравить фигуристку Щербакову с триумфом на Олимпийских играх в прошлом году и запустили видео с российской спортсменкой на Таймс-сквер.
Прошел год со дня победы российский фигуристки Анны Щербаковой на ОИ-2022 в Пекине. Спортсменка завоевала золото в одиночном катании. В честь годовщины триумфа Щербаковой китайские фанаты запустили рекламу на огромном рекламном щите в центре Нью-Йорка.
Видео активно распространяется в соцсетях.
Это же видео появится и в центре Пекина.
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10.02.2023 613