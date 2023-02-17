В Гатчинской поликлинике установили новый рентгенодиагностический комплекс

В Гатчинской больнице продолжается капитальный ремонт.
В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в медучреждении установили новый рентгенодиагностический комплекс «УНИЭКСПРЕРТ 2 плюс», произведенный в Белоруссии.
Новый комплекс белорусского производства позволит делать рентгенологические исследования пациентов в положении сидя, стоя и лежа. Аппарат уже работает в две смены.
В 2022 году на капитальный ремонт Гатчинской больницы было выделено 26 млн рублей. Уже закуплено стоматологическое оборудование, ведется работа над поставками в будущем году.
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