Погода в Петербурге останется зимней, но без осадков

Синоптик рассказал, чего ждать жителям Северной столицы в выходные.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в выходные дни в городе продолжит сохраняться зимняя погода, однако снежные дни пока не предвидятся — сообщает Мойка78.

В субботу ожидается усиление ветра до 13 метров в секунду. На следующий день прогнозируется ослабевание ветра. Погода в этих числах будет варьироваться от -2 градусов до -7 градусов.

Ранее стало известно, что идею вернуться к переходу на летнее и зимнее время поддержали 20 % россиян.