На трассе «Кола» столкнулись большегруз и легковушка, есть погибший

Смертельное ДТП произошло на 88 км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти.
По предварительным данным, рядом с деревней Горгала столкнулись большегруз и легковушка. На кадрах видно, что грузовик опрокинулась в кювет. Рядом лежит покореженный легковой автомобиль.
Фото: vk.com/spb_today
В результате аварии погибла девушка. Водителя большегруза увезли в ЦРБ города Шлиссельбург, пишет 78.ru. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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