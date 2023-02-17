На трассе «Кола» столкнулись большегруз и легковушка, есть погибший

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло на 88 км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти.

По предварительным данным, рядом с деревней Горгала столкнулись большегруз и легковушка. На кадрах видно, что грузовик опрокинулась в кювет. Рядом лежит покореженный легковой автомобиль.

На трассе «Кола» столкнулись большегруз и легковушка, есть погибший трасса Кола, смертельная авария, Ленобласть, Кировский район, ДТП
На трассе «Кола» столкнулись большегруз и легковушка, есть погибший трасса Кола, смертельная авария, Ленобласть, Кировский район, ДТП
Фото: vk.com/spb_today

В результате аварии погибла девушка. Водителя большегруза увезли в ЦРБ города Шлиссельбург, пишет 78.ru. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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