СК ищут знакомых убитой семьи, чьи тела нашли в реке под Тосно

Следственный комитет по всей России ищет знакомых убитой семьи, тела которых были найдены в водоеме Тосненского района Ленобласти.

Еще в августе 2008 года на берегу реки Ижора нашли тела двух мужчин и женщину. Погибшие были завернуты в тканевые мешки и покрывала, связаны между собой и прикреплены к грузу в виде бетонного поребрика. Их конечности были обмотаны скотчем. В октябре 2021 года в той же реке были найдены останки девочки, они лежали в сумке с гирей.

По данным ведомства, главе семьи на момент гибели могло быть около 50 лет, его супруге — 45-50 лет, девочке — от шести до восьми лет. Вместе с ними обнаружено тело мужчины, которому предположительно около 50-70 лет. На всех телах обнаружены следы насилия, сообщает следком.

Всех, кто обладает информацией о людях с похожими приметами, просят звонить по номерам: 8 (812) 492-01-58 (отдел дежурных следователей СУ СК Ленобласти) и 8-952-266-92-44 (следователь по особо важным делам Денис Борисов).