«Зенит» сыграл с чемпионами Малайзии, Армении и Ирана

Команда проводила тренировочные сборы в Катаре.

«Зенит» первым из клубов РПЛ примерился к условной азиатской Лиги чемпионов и сыграл с потенциальными будущими соперниками. Если чемпиона Малайзии петербуржцам удалось разгромить, то от лидера чемпионата Ирана сине-бело-голубые потерпели поражение. Об этом пишет «78.ru».

Всё чаще слышны разговоры о возможном переходе Российского футбольного Союза в Азиатскую конфедерацию футбола. Уровень условной Азиатской Лиги чемпионов решил оценить петербургский «Зенит».

Сине-бело-голубые вышли из отпуска 13 января, прошли традиционный медицинский осмотр и уже через два дня отправились на первые тренировочные сборы в Катар, где только что завершился чемпионат мира по футболу. Сергей Семак взял с собой 27 игроков, в том числе 20-летнего вратаря Давида Бязрова, 18-летнего защитника (и капитана «Зенита»-2) Илью Кирша, а также троих полузащитников: 18-летнего Данилу Козлова, 19-летних Владислава Сауся и Евгения Кима.

Уже через неделю, 25 февраля, «Зенит» проведёт первый официальный матч в этом году: команда Сергея Семака в Ульяновске сразится с местной «Волгой» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Фото: 78.ru

Ранее стало известно, что Деян Ловрен перешел из петербургского «Зенита» во французский «Лион».