В Петербурге погибла 94-летняя пенсионерка при странных обстоятельствах

Предварительно известно, что женщина преклонного возраста обварилась в собственной ванной.

Как передает Рен-ТВ, в Петербурге расследуются обстоятельства гибели 94-летней бабушки. Тело пенсионерки нашли в собственной квартире. Предварительно, трагедия произошла, когда в ванной сорвало вентиль. Соседи сразу вызвали спасателей, однако помочь пенсионерке уже не смогли — она была мертва.

Пожилую хозяйку квартиры обнаружили на полу в ванной с обожженными руками.

Следственный комитет проводит проверку.

Ранее в Выборге обнаружены конечности, которые, предположительно, принадлежат мужчине.