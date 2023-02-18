Сейсмологи прогнозируют новое землетрясение в Турции: на этот раз в Стамбуле

В Стамбуле может произойти разрушительный катаклизм. Специалисты полагают, что город не переживет землетрясение.
Ученые предрекли мегаполису серьезные разрушения в случае землетрясения. Дело в том, что город расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит. Кроме того, в нескольких километрах от населенного пункта под Мраморным морем находится Анатолийский разлом.
По данным исследователей, при магнитуде землетрясении в 7,5 балла и выше почти 13,5 тысяч зданий Стамбула получат критические повреждения, еще 39 тысяч домов будут значительно разрушены.
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15.02.2023 115