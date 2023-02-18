Сейсмологи прогнозируют новое землетрясение в Турции: на этот раз в Стамбуле

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В Стамбуле может произойти разрушительный катаклизм. Специалисты полагают, что город не переживет землетрясение.  

Ученые предрекли мегаполису серьезные разрушения в случае землетрясения. Дело в том, что город расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит. Кроме того, в нескольких километрах от населенного пункта под Мраморным морем находится Анатолийский разлом.

По данным исследователей, при магнитуде землетрясении в 7,5 балла и выше почти 13,5 тысяч зданий Стамбула получат критические повреждения, еще 39 тысяч домов будут значительно разрушены.

Вам будет интересно
Сейсмологи прогнозируют новое землетрясение в Турции: на этот раз в Стамбуле турция, Стамбул, землятресение
В Турции снесут более 50,5 тысячи зданий после землетрясения
Власти страны фактические будут отстраивать разрушенные города заново. По подсчетам турецких властей, после катаклизма в стране придется снести порядка 50,5 тысяч...
15.02.2023 115
Автор