Сейсмологи прогнозируют новое землетрясение в Турции: на этот раз в Стамбуле

В Стамбуле может произойти разрушительный катаклизм. Специалисты полагают, что город не переживет землетрясение.

Ученые предрекли мегаполису серьезные разрушения в случае землетрясения. Дело в том, что город расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит. Кроме того, в нескольких километрах от населенного пункта под Мраморным морем находится Анатолийский разлом.

По данным исследователей, при магнитуде землетрясении в 7,5 балла и выше почти 13,5 тысяч зданий Стамбула получат критические повреждения, еще 39 тысяч домов будут значительно разрушены.