В Турции снесут более 50,5 тысячи зданий после землетрясения

Власти страны фактические будут отстраивать разрушенные города заново.

По подсчетам турецких властей, после катаклизма в стране придется снести порядка 50,5 тысяч сооружений и зданий.

Было проверено 387 тысяч 346 зданий. По нашим данным, на сегодняшний день насчитывается 50 тысяч 576 зданий, которые необходимо срочно снести. 279 тысяч 655 зданий повреждены незначительно или не повреждены. Мы быстро снесем те, которые нужно срочно снести, и построим безопасные дома, — передают сообщение властей местные СМИ.