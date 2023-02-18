В Ботаническом саду представлена экспозиция на тему весны

Посетители увидят павильон с сиренью, тюльпанами и первоцветами.

С 18 февраля по 12 марта в павильоне Зелёный домик в Ботаническом саду Петербурга представлена декоративная экспозиция сирени, тюльпанов и первоцветов «Сиреневая терапия» — сообщает 78.ru.

Время работы павильона — с 10:00 до 17:00, кассы открыты до 16:30. В дни работы экспозиции проводятся флористические мастер-классы.

Билеты можно купить предварительно на сайте или в кассе при входе.

Фото: vk.com/botsad_spb

Ранее стало известно, что в Ботаническом саду Петербурга спилили пережившую блокаду пальму.