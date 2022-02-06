В Ботаническом саду Петербурга спилили пережившую блокаду пальму

В Ботаническом саду спилили одно из старейших растений — пальму Livistona australis, высаженную в 1937 году и пережившую годы блокады.
Растение пришлось спилить, так как высота пальмы – 22 метра — создавала угрозу конструкции оранжереи – 22,5 метра (на момент постройки она была самой высокой в Европе). К сожалению, подрезать или укоротить пальму невозможно из-за ее свойства: у нее только одна точка роста.
На месте удаленной пальмы высадят новую, а фрагменты вырубленного дерева будут использовать для выставок.
Вам будет интересно
В Ленобласти составили рейтинг самых популярных лыжных маршрутов по экотропам заповедных территорий региона. Первое место в рейтинге заняли памятник природы «Токсовские...
04.02.2022 127