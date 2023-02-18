На Пулковском шоссе по дороге в аэропорт ограничили скоростной режим

С 20 февраля разгоняться выше 60 км/час запрещено.

В Петербурге 20 февраля введут понижение скоростного режима на трехкилометровом участке от Пулковского шоссе до аэропорта Пулково — сообщает piter.tv.

Автомобилистам разрешат разгоняться до 60 километров в час.

Инициативу по организации дорожного движения поддержала ГИБДД. Ограничение ввели из-за частых аварий на данном участке трассы.

Фото: piter.tv

Ранее стало известно, что в рамках второй очереди комплексного развития в Пулково планируют создать новые посадочные галереи.