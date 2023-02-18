Пожилая петербурженка отдала мошенникам 619 тысяч рублей «предоплаты»

Сделка по покупке частного дома стала уловкой преступников.

Петербургская пенсионерка, пожелавшая приобрести частный дом, стала жертвой мошенников. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением после обмана злоумышленников. Об этом сообщает Мойка78.

Как стало известно, женщина на одном из интернет-сервисов увидела объявление о продаже частного дома с участком стоимостью 950 тыс. рублей. Желая их приобрести, она позвонила по указанному номеру. Неизвестный на другом конце провода убедил пенсионерку в необходимости внесения предоплаты.

Несколькими переводами на указанные счета заявительница отправила мошенникам 619 тыс. рублей. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что мошенники обманули пожилую петербурженку почти на 5 миллионов рублей.