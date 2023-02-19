В Афганистане запретили продавать противозачаточные. Эта страна – одна из самых опасных в мире для рожениц

Представители запрещенного в России движения «Талибан» назвали противозачаточные таблетки «частью западного заговора, цель которого – контроль над мусульманским населением». Из-за этого в городах Афганистана запретили продажу средств контрацепции.

Талибы с угрозами приказали фармацевтам изъять из продажи противозачаточные. Хранить в аптеках их тоже запрещено. При этом Афганистан – одна из самых опасных стран в мире для рожениц. В стране каждая 14-я женщина умирает по причинам, связанным с беременностью.

После вывода американских войск в 2021 году талибы уже запретили девочкам и женщинам полноценно учиться и заниматься спортом, а мужчинам – посещать барбершопы и брить бороду.

Также талибы заявили, что планируют вернуть в Афганистане телесные наказания, в частности, «отрубание рук».