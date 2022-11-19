В Афганистане решили вернуть забивание камнями, порку и ампутацию конечностей

Как сообщает Al Arabiya, верховный лидер Афганистана и эмир Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада приказал судьям соблюдать все аспекты исламского права, включая публичные казни, забивание камнями и порку, а также ампутацию конечностей ворам.
Таким образом, представители «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) решили вернуть систему наказаний, действовавшую в начале их правления до введения войск США в 2001 году.
Также группировка систематически нарушает свободы граждан, в особенности – женщин. Когда талибы вернулись к власти, женщинам, в частности, было запрещено выходить на улицу с непокрытым лицом и без сопровождения мужчины-родственника, а также занимать некоторые должности.
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08.05.2022 504