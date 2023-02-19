Жителя Выборга укусили за палец и побили за стрельбу из пистолета

В Выборгскую больницу 18 февраля с ушибами и укушенным большим пальцем на руке доставили 33-летнего местного жителя. Недалеко от кафе возле подножия Батарейной горы его избили двое мужчин.

По предварительным данным, поводом для конфликта послужило то, что пострадавший произвел выстрел из травматического пистолета. Двое жителей Выборга с помощью насилия попытались убедить стрелка быть впредь посдержаннее.

Один из подозреваемых в избиении кроме российского имеет еще и финское гражданство. По факту хулиганства с применением оружия заведено уголовное дело.