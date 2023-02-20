В России началась трехдневная рабочая неделя

У россиян началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Как рассказали в Роструде, рабочими будут дни с 20 по 22 февраля, при этом рабочее время среды как предпраздничного дня будет сокращено на один час.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать с 23 по 26 февраля. При шестидневной — суббота, 25 февраля, является рабочим днем.