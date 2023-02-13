В России подготовили законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил вернуть в России переход на зимнее и летнее время. Соответствующий законопроект направлен на заключение правительства РФ.
В пояснительной записке депутат уточнил, что отмена перехода в 2011 году привела к существенному сокращению светлого времени суток, которое эффективно используется населением в период с 18:00 до 23:00.
«Произошла потеря светового времени, которое приходится на период дневной активности населения. Люди всегда стремились жить в согласии с природой, ориентируясь на световой день, что не менее актуально и для нашего времени», — объяснил Матвеев.
Летом 2011 года Госдума отменила практику регулярного перехода на зимнее и летнее время. Страна три года жила по летнему времени, а в октябре 2014 года произошел переход на постоянное зимнее время.
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