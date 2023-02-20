В России предложили установить единый закон о тишине

В России предлагают установить для всех регионов России единое время запрета на шум с 22:00 до 7:00.

Депутаты от ЛДПР намерены в ближайшее время внести в Госдуму законопроект «О соблюдении тишины и покоя граждан в Российской Федерации».

Помимо этого, предлагается разрешить проводить шумные работы в интервале с 09:00 до 19:00 по будням с перерывом с 14:00 до 16:00 по местному времени. Исключениями являются устранение последствий ЧС, праздничные дни и прочее.

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На данный момент, каждый регион устанавливает такие интервалы самостоятельно. В частности, в Ленобласти нельзя шуметь с 21:00 до 8:00 в рабочие дни и с 22:00 до 10:00 в выходные. Ремонт нельзя делать с 13:00 до 15:00.

В то же время, законопроект разрешит управляющим компаниям проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности.