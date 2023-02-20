В Госдуме призвали ввести административную ответственность за недопуск в квартиру газовщиков

В России планируется ввести административную ответственность за отказ впустить в квартиру сотрудников техобслуживания газового оборудования.
Соответствующий законопроект будет разработан в течение года, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
Парламентарий заявил, что санкции должны быть жесткими, но сбалансированными, чтобы обеспечить безопасность как работников, так и жильцов. Он также подчеркнул, что поправки в административный кодекс следует разработают совместно с комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.
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