В Госдуме призвали ввести административную ответственность за недопуск в квартиру газовщиков

Автор: Гузель Галимова
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В России планируется ввести административную ответственность за отказ впустить в квартиру сотрудников техобслуживания газового оборудования.

Соответствующий законопроект будет разработан в течение года, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Парламентарий заявил, что санкции должны быть жесткими, но сбалансированными, чтобы обеспечить безопасность как работников, так и жильцов. Он также подчеркнул, что поправки в административный кодекс следует разработают совместно с комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

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