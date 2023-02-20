СК России возбудил более 150 уголовных дел о фейках про ВС РФ

Следственный комитет России возбудил 152 уголовных дела о дискредитации вооруженных сил, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

К уголовной ответственности привлечены 136 человек. Из них 53 уголовных дела переданы в суд, вынесено 16 приговоров.

Напомним, закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России вступил в силу в марте 2022 года.