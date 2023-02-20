120 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 120 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 20 февраля.

Волосовский район: п. Курск (+1).

Всеволожский район: Всеволожск (+9), Кудрово (+8), Янино-1 (+2), пос. Щеглово (+3), Сертолово (+13), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+13), Старая (+4) , Бугры (+5), пгт. им. Свердлова (+3), Павлово (+1), Рахья (+2), Маслово (+1), Шереметьевка (+1).

Выборгский район: Выборг (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+4) .

Киришский район: Кириши (+3).

Кировский район: Кировск (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Мошкино (+3), Яровщина (Алёховщинское с/п) (+3), Рассвет (+2), Мехбаза (+2).

Ломоносовский район: Низино (+1), Пигелево (+1) , Виллози (+1), Лебяжье (+3).

Подпорожский район: Винницы (+1).

Сланцевский район: Выскатка (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+20) .

Тосненский район: Никольское (+2) , Ульяновка (+1).