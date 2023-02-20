Сбер поделился аналитикой по оформленным в СЗФО подпискам за 2022 год

В 2022 году в СЗФО спрос на подписки Сбера вырос на 35% по сравнению с 2021 годом.

Всего подписки за прошлый год оформили 870 тысяч раз, из них 60% – а в абсолютном выражении это полмиллиона – приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

С момента запуска подписок жители Северо-Запада воспользовались предложением 1,6 млн раз. Чаще других подписки оформляли в Петербурге, Ленинградской и Вологодской областях. Лидером по росту стала Новгородская область, где спрос на подписки увеличился на 60% за год.

По данным исследования аналитического агентства Frank RG в 2022 году подписка СберПрайм+ возглавила рейтинг подписок в России по наполняемости сервисами. Вторую строчку рейтинга заняла подпсика «Огонь» Газпромбанка, а на третьем месте расположился «Яндекс Плюс».