Делегация ООН оценила обеспечение прав беженцев в Ленобласти

Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин рассказал представителям ООН о работе пунктов временного проживания «Царицыно Озеро» и «Волхов», в пунктах временного размещения проживают 300 человек

В частности, о создании в них необходимых условий для временного проживания, осуществления миграционного учета, социально-бытового обеспечения, оказания медицинской помощи и услуг по трудоустройству.

В течение трех дней делегация, которую возглавили старший советник по правовым вопросам Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ Перейра Карнейро Веллингтон и заместитель руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Владимир Абрамов, знакомилась с работой пунктов. Они также провели личные приемы граждан.

МФЦ принимает заявления о мерах социальной поддержки от жителей Херсона, экстренно покинувших свой город и часть Херсонской области. Для получения выплат необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи, а также подтвердить факт проживания в Херсоне до 13 октября 2022 года. На сайте МФЦ можно ознакомиться с деталями услуги.