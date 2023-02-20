«Зенит» назвал лучших бомбардиров в зимних товарищеских матчах

Иван Сергеев в ходе подготовки к сезону стал лучшим.

Российский нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Иван Сергеев в товарищеских матчах во время зимней подготовки ко второй половине чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) забил восемь голов, что стало лучшим показателем среди всех игроков «сине-бело-голубых». Об этом сообщает Мойка78.

Второе место разделили Андрей Мостовой и Матео Кассьерра, у них по три гола.

Сергеев, Мостовой, Зелимхан Бакаев и Данила Козлов отдали по три голевые передачи.

Ранее стало известно, что «Зенит» сыграл с чемпионами Малайзии, Армении и Ирана.