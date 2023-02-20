Работают пункты временного проживания «Царицыно Озеро» в Тихвине и «Волхов».

С работой пунктов временного размещения беженцев в Ленинградской области познакомились представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ и аппарата Уполномоченного по правам человека — сообщает 47news.

На собрании речь шла о создании пунктах необходимых условий для временного проживания, осуществления миграционного учета, социально-бытового обеспечения, оказания медицинской помощи и услуг по трудоустройству.

Сегодня в Ленобласти проживают 300 человек, прибывших с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: сайт УППЧ

Ранее стало известно, что в Ленобласть прибыли беженцы из Мариуполя.