Работают пункты временного проживания «Царицыно Озеро» в Тихвине и «Волхов».
С работой пунктов временного размещения беженцев в Ленинградской области познакомились представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ и аппарата Уполномоченного по правам человека — сообщает 47news.
На собрании речь шла о создании пунктах необходимых условий для временного проживания, осуществления миграционного учета, социально-бытового обеспечения, оказания медицинской помощи и услуг по трудоустройству.
Сегодня в Ленобласти проживают 300 человек, прибывших с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
Фото: сайт УППЧ
Ранее стало известно, что в Ленобласть прибыли беженцы из Мариуполя.