В Ленобласть прибыли беженцы из Мариуполя

Автор: Александр Селиванов
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Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Ленобласть прибыли беженцы из Мариуполя Украина, Россияне, Россия, мир, Мариуполь, европа, Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Военная спецоперации России на Украине, беженцыИсточник: https://t.me/drozdenko_au_lo
В Ленобласть прибыли беженцы из Мариуполя Украина, Россияне, Россия, мир, Мариуполь, европа, Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Военная спецоперации России на Украине, беженцыИсточник: https://t.me/drozdenko_au_lo
В Ленобласть прибыли беженцы из Мариуполя Украина, Россияне, Россия, мир, Мариуполь, европа, Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Военная спецоперации России на Украине, беженцыИсточник: https://t.me/drozdenko_au_lo
В Ленобласть прибыли беженцы из Мариуполя Украина, Россияне, Россия, мир, Мариуполь, европа, Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Военная спецоперации России на Украине, беженцыИсточник: https://t.me/drozdenko_au_lo
В Ленобласть прибыли беженцы из Мариуполя Украина, Россияне, Россия, мир, Мариуполь, европа, Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Военная спецоперации России на Украине, беженцыИсточник: https://t.me/drozdenko_au_lo
В Ленобласть прибыли беженцы из Мариуполя Украина, Россияне, Россия, мир, Мариуполь, европа, Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Военная спецоперации России на Украине, беженцыИсточник: https://t.me/drozdenko_au_lo
В Ленобласть прибыли беженцы из Мариуполя Украина, Россияне, Россия, мир, Мариуполь, европа, Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Военная спецоперации России на Украине, беженцыИсточник: https://t.me/drozdenko_au_lo
В Ленобласть прибыли беженцы из Мариуполя Украина, Россияне, Россия, мир, Мариуполь, европа, Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Военная спецоперации России на Украине, беженцыИсточник: https://t.me/drozdenko_au_lo
В Ленобласть прибыли беженцы из Мариуполя Украина, Россияне, Россия, мир, Мариуполь, европа, Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Военная спецоперации России на Украине, беженцыИсточник: https://t.me/drozdenko_au_lo

В телеграм-канале главы региона сообщается, что утром в воскресенье на Тихвинский вокзал прибыли беженцы из Мариуполя.

— Беженцев встретили и разместили. Теперь главное — дать людям отдых и помощь, — сообщается в телеграм-канале.
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