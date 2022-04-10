В Ленобласть прибыли беженцы из Мариуполя

Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: https://t.me/drozdenko_au_lo Источник: https://t.me/drozdenko_au_lo Источник: https://t.me/drozdenko_au_lo Источник: https://t.me/drozdenko_au_lo Источник: https://t.me/drozdenko_au_lo Источник: https://t.me/drozdenko_au_lo Источник: https://t.me/drozdenko_au_lo Источник: https://t.me/drozdenko_au_lo Источник: https://t.me/drozdenko_au_lo

В телеграм-канале главы региона сообщается, что утром в воскресенье на Тихвинский вокзал прибыли беженцы из Мариуполя.

— Беженцев встретили и разместили. Теперь главное — дать людям отдых и помощь, — сообщается в телеграм-канале.