В Ленобласть прибыли беженцы из Мариуполя

Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Источник: https://t.me/drozdenko_au_lo
Источник: https://t.me/drozdenko_au_lo
Источник: https://t.me/drozdenko_au_lo
Источник: https://t.me/drozdenko_au_lo
Источник: https://t.me/drozdenko_au_lo
Источник: https://t.me/drozdenko_au_lo
Источник: https://t.me/drozdenko_au_lo
Источник: https://t.me/drozdenko_au_lo
Источник: https://t.me/drozdenko_au_lo
В телеграм-канале главы региона сообщается, что утром в воскресенье на Тихвинский вокзал прибыли беженцы из Мариуполя.
— Беженцев встретили и разместили. Теперь главное — дать людям отдых и помощь, — сообщается в телеграм-канале.
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