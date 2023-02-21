Курс евро начал падать на фоне обращения Путина к Федеральному собранию

Также заметно укрепление рубля и к доллару.

Как передает ТАСС, курс рубля замедлил снижение к доллару и укрепляется к евро на фоне выступления Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию.

Так, в полдень 21 февраля евро стоил 79,98 рублей, в ходе обращения президента валюта упала до 79,4 рублей. С курсом доллара подобная ситуация —

с 75,03 рублей за доллар валюта подешевела до 74,46 рублей.