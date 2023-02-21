В Ленобласти за неделю поженились 180 пар

За прошедшую неделю в Ленинградской области было зарегистрировано 180 браков, сообщили в ЗАГСе.

Больше всего желающих наблюдали во Всеволожском и Выборгском районах региона.

Кроме того, с 13 по 19 февраля работники ЗАГСа зарегистрировали рождение 249 детей, в том числе две пары двойняшек. Самыми популярными именами для новорожденных стали Максим, Иван и Анна, а необычными — Максимилиан, Златослава и Емилия.