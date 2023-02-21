Всего в городе существует 48 проектов из 13 сфер.

Минцифры обратили внимание на отчет вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина — сообщает Мойка78. В работу Смольного пора вмешаться Максуту Шадаеву, чтобы «подчистить» ненужные горожанам сервисы и остановить парад IT-суверенитета в пользу единых и эффективно работающих сервисов.

Например, только в сфере ЖКХ в Петербурге, по данным профильного комитета, работает 11 сервисов. Кажется, что их работоспособность наглядно была продемонстрирована, когда большинство петербуржцев получили в прошлом году «долги» за капитальный ремонт из-за технической ошибки.

При этом единая информационная система в сфере ЖКХ появится только в 2024 году.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Ранее стало известно, что Минцифры продолжает выступать против блокировки YouTube в России.