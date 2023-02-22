В администрациях Всеволожского района и Свердловского поселения прошли обыски по коррупционному делу

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В администрациях Всеволожского района и Свердловского городского поселения Ленобласти прошли обыски по факту злоупотребления должностными полномочиями в сфере охраны окружающей среды.

Ранее правительство Ленобласти выделило администрации Свердловского городского поселения более 83 млн рублей на ликвидацию несанкционированной свалки.  Следствие считает, созданная комиссия ничего не делала. А ответственные от руководства поселения изготовили акты якобы выполненных работ. Таким образом «испарилась» почти треть субсидии – 26 миллионов рублей. А свалка несанкционированная осталась.

Обысками в администрациях следователи не ограничились и пришли в офисы коммерческих организациях, в квартиры лиц, имеющих отношению к делу. Возбуждено уголовное дело.

Видео: СУ СКР по Ленобласти.

В итоге был задержан экс-начальник отдела по ЖКХ, ГО и ЧС администрации МО «Свердловское городское поселение». Ему скоро предъявят обвинение. А бывший и.о. главы администрации МО уже находится под домашним арестом.

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СКР по Ленобласти.

Вам будет интересно
В администрациях Всеволожского района и Свердловского поселения прошли обыски по коррупционному делу следком, Свердловское городское поселение, обыски, Ленобласть, коррупция, Всеволожский район
Александр Дрозденко поручил организовать чиновникам экскурсии в СИЗО для профилактики
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил организовывать для руководителей региональных комитетов «ознакомительные экскурсии» в учреждения УФСИН. Подобные экскурсии, по мнению главы региона,...
21.02.2023 101
Автор