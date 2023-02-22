Отцы смогут направлять маткапитал на накопительную пенсию

Правительство России поддержало законопроект о праве отцов направлять маткапитал на накопительную пенсию, сообщают «Известия» со ссылкой на проект заключения кабмина.

Сейчас они не могут использовать средства на эти цели, как матери. В документе говорится, что «предлагаемые законопроектом изменения приравняют мужчин (отцов) ребенка (детей) в праве распоряжения (семейным) капиталом в целях формирования накопительной пенсии».

Сегодня закон позволяет отцам получить маткапитал вместо матери, если она умерла или лишена родительских прав, или если, например, мужчина один усыновил ребенка.