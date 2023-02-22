Отцы смогут направлять маткапитал на накопительную пенсию

Правительство России поддержало законопроект о праве отцов направлять маткапитал на накопительную пенсию, сообщают «Известия» со ссылкой на проект заключения кабмина.
Сейчас они не могут использовать средства на эти цели, как матери. В документе говорится, что «предлагаемые законопроектом изменения приравняют мужчин (отцов) ребенка (детей) в праве распоряжения (семейным) капиталом в целях формирования накопительной пенсии».
Сегодня закон позволяет отцам получить маткапитал вместо матери, если она умерла или лишена родительских прав, или если, например, мужчина один усыновил ребенка.
Вам будет интересно
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать материнского капитала рожающих за границей россиянок, заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва». По мнению...
12.02.2023 211