Двое рабочих погибли на стройплощадке в Кудрово

Трагедия произошла на строительной площадке ЖК «Кудровский парк» во Всеволожском районе Ленобласти.
По предварительным данным, с высоты сорвался фасадный подъемник, в котором находились двое рабочих. 20-летний гражданин Узбекистана и 18-летний строитель из Таджикистана погибли на месте.
Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции и следственного отдела СК Ленобласти.
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