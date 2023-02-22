Двое рабочих погибли на стройплощадке в Кудрово

Трагедия произошла на строительной площадке ЖК «Кудровский парк» во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, с высоты сорвался фасадный подъемник, в котором находились двое рабочих. 20-летний гражданин Узбекистана и 18-летний строитель из Таджикистана погибли на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции и следственного отдела СК Ленобласти.