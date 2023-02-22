В нескольких российских регионах по радио прозвучали ложные сигналы воздушной тревоги

В ряде регионов России 22 февраля по радио прозвучал ложный сигнал воздушной тревоги, а также сообщения о ракетном ударе.

По данным МЧС, это произошло из-за хакерской атаки. Объявления о воздушной тревоге не соответствуют действительности.

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В частности, о сигнале сообщили жители Казани, Воронежа, Белгорода, Уфы, Новоуральска, Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Саратова, Старого Оскола и Подмосковья. Сообщения звучали на частоте радиостанций Relax FM, Юмор FM, Comedy radio и Авторадио.