Во вторник, 21 февраля, во второй день масленицы мамы-красавицы из Федерации «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область» установили мировой рекорд.

За 1,5 часа они испекли 1004 блина. В состязании участвовали свыше 20 финалисток и победительниц различных конкурсов красоты, пишет ЛенТВ24.

Фото: ЛенТВ24

Предыдущий рекорд был установлен рязанскими поварами. Они испекли 711 блинов.

После завершения мероприятия все блины передалит в благотворительную организацию «Ночлежка».