Во вторник, 21 февраля, во второй день масленицы мамы-красавицы из Федерации «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область» установили мировой рекорд.
За 1,5 часа они испекли 1004 блина. В состязании участвовали свыше 20 финалисток и победительниц различных конкурсов красоты, пишет ЛенТВ24.
Фото: ЛенТВ24
Предыдущий рекорд был установлен рязанскими поварами. Они испекли 711 блинов.
После завершения мероприятия все блины передалит в благотворительную организацию «Ночлежка».
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