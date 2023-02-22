Красавицы Петербурга и Ленобласти испекли рекордное количество блинов

Автор: Гузель Галимова
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Во вторник, 21 февраля, во второй день масленицы мамы-красавицы из Федерации «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область» установили мировой рекорд.

За 1,5 часа они испекли 1004 блина. В состязании участвовали свыше 20 финалисток и победительниц различных конкурсов красоты, пишет ЛенТВ24.

Красавицы Петербурга и Ленобласти испекли рекордное количество блинов Петербург, Мировой рекорд, масленица, Ленобласть, блины
Красавицы Петербурга и Ленобласти испекли рекордное количество блинов Петербург, Мировой рекорд, масленица, Ленобласть, блины
Красавицы Петербурга и Ленобласти испекли рекордное количество блинов Петербург, Мировой рекорд, масленица, Ленобласть, блины
Красавицы Петербурга и Ленобласти испекли рекордное количество блинов Петербург, Мировой рекорд, масленица, Ленобласть, блины
Красавицы Петербурга и Ленобласти испекли рекордное количество блинов Петербург, Мировой рекорд, масленица, Ленобласть, блины
Фото: ЛенТВ24

Предыдущий рекорд был установлен рязанскими поварами. Они испекли 711 блинов.

После завершения мероприятия все блины передалит в благотворительную организацию «Ночлежка».

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