«Индекс блинов» на Масленицу: во сколько обойдется их приготовление в Петербурге

Масленица в 2023 году начинается 20 февраля, а заканчивается Прощеным воскресеньем 26 февраля.
В преддверии гуляний «Невские новости» решили выяснить, в какую сумму в 2023 году жителям Петербурга в среднем обойдутся составляющие традиционного масленичного угощения.
По данным Росстата по Петербургу, большая часть продуктов для приготовления блинов подорожала. Больше всего подскочила цена на сгущенку, купить ее в городе можно в среднем за 411,52 рубля за килограмм.
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17.02.2023 26