«Индекс блинов» на Масленицу: во сколько обойдется их приготовление в Петербурге

Масленица в 2023 году начинается 20 февраля, а заканчивается Прощеным воскресеньем 26 февраля.

В преддверии гуляний «Невские новости» решили выяснить, в какую сумму в 2023 году жителям Петербурга в среднем обойдутся составляющие традиционного масленичного угощения.

По данным Росстата по Петербургу, большая часть продуктов для приготовления блинов подорожала. Больше всего подскочила цена на сгущенку, купить ее в городе можно в среднем за 411,52 рубля за килограмм.