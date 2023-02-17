«Индекс блинов» на Масленицу: во сколько обойдется их приготовление в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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Масленица в 2023 году начинается 20 февраля, а заканчивается Прощеным воскресеньем 26 февраля.

В преддверии гуляний «Невские новости» решили выяснить, в какую сумму в 2023 году жителям Петербурга в среднем обойдутся составляющие традиционного масленичного угощения.

По данным Росстата по Петербургу, большая часть продуктов для приготовления блинов подорожала. Больше всего подскочила цена на сгущенку, купить ее в городе можно в среднем за 411,52 рубля за килограмм.

Снимок экрана 2023-02-17 в 17.07.53
Фото: Невские новости
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17.02.2023 26
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