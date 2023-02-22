«ДРОЗД-Волхов» стал обладателем спортивной премии Ленинградской области

По итогам 2022 года работа АНО «ДРОЗД-Волхов» отмечена спортивной премией Правительства Ленобласти в номинации «Социальный вклад в спорт». Награду за активную общественную работу по вовлечению населения региона в занятия физкультурой и спортом получил директор организации Василий Клиновицкий.

Церемония награждения состоялась в Правительстве Ленинградской области при участии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, депутата Госдумы РФ Светланы Журовой, руководителей отраслевых комитетов Правительства Ленинградской области, известных областных спортсменов и тренеров.

Впервые победители по десяти номинациям определялись через онлайн-голосование. Принять участие могли все жители 47 региона. В список победителей вошли отличившиеся спортсмены, лучшие тренеры, сборная команда Ленинградской области по водному поло (девушки до 16 лет), Федерация художественной гимнастики Ленинградской области, легкоатлетический зимний марафон «Дорога жизни», в номинации «Комплекс ГТО — Путь к здоровью и успеху» отличились Сосновоборский городской округ, второе место разделили Подпорожский и Волховский районы.

Отметим, что Волхов и Волховский район – в числе лидеров по развитию спорта и физической культуры в Ленинградской области. Здесь строятся спортивные объекты, проводятся различные городские и региональные соревнования. И не без участия бизнеса, в частности, компании «ФосАгро». Благодаря основанной ею программе «Детям России – образование, здоровье и духовность» (сокращенно – ДРОЗД) в Волхове спортом занимается каждый седьмой волховчанин школьного возраста – более 700 детей.